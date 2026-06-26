台風7号で空の便にも影響が出ていて、国内線ではきょう、120便以上が欠航を決めています。台風7号の影響できょう、日本航空は、国内線の沖縄や鹿児島などを発着する70便の欠航を決めていて、およそ4490人に影響が出るということです。全日空は、国内線の沖縄などを発着する52便の欠航を決めていて、およそ1万570人に影響が出るということです。航空各社は、最新の情報を確認するよう呼びかけています。