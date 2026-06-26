総務省消防庁によりますと、西日本の大雨の影響で、鹿児島県で3人が軽いけがをしたほか、九州・沖縄から近畿地方の13府県53市町村、およそ223万人に避難指示が出ています。総務省消防庁によりますと、台風7号と梅雨前線の影響で西日本を中心に大雨となっていて、鹿児島県で3人が軽いけがをしたほか、福岡県と鹿児島県であわせて25棟に床上浸水の被害が出ています。また、広い範囲で避難指示が出ています。午前7時現在、▼福岡県の1