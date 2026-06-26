アメリカの連邦最高裁は、トランプ政権がハイチとシリアからの移民に対する一時保護資格を取り消すことを認める判決を下しました。連邦最高裁は25日、ハイチとシリアからの移民の一時保護資格をめぐり、ニューヨークとワシ‌ント⁠ンの連邦判事の判断を覆し、トランプ政権による資格取り消しを認める判決を下しました。アメリカの一時保護制度は、内戦や自然災害などにより安全が確保できない国の国民に対し、一定期間、