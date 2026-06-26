任天堂は２５日、京都市南区の本社の隣接地に新設する「技術開発棟」の概要を発表した。ソフト、ハードウェアの新たな研究開発拠点として、オフィスや開発用サーバーなどの設備を置くとしている。技術開発棟は地上９階、地下１階建てで、延べ床面積は約４万９０００平方メートル。建設費は１２１０億円で、２０２９年３月の完成を予定している。任天堂は２２年、本社と本社開発棟に挟まれた約１万平方メートルの土地を京都市