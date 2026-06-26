YOSHIKIが26日、Xに、マイケル・ジャクソンと会話する写真を投稿した。ファンが先に投稿していた写真と、同じ写真を投稿し「これは東京で会った時の写真だと思います。懐かしいな」と紹介。「当時、MJは僕が所有しているLos Angelesのスタジオをよく使っていました」とマイケルとの関係性を明かした。現在、マイケルの人生を描いた米映画「Michael／マイケル」（アントワン・フークア監督）が世界各国で大ヒットしている。