サッカーFIFAワールドカップ2026は日本時間26日午前8時から、グループステージ第3戦日本対スウェーデンが行われている。試合は後半日本が前田大然のゴールで先制したが、スウェーデンがすぐに追いつき、1対1となっている。後半30分、日本は39歳の最年長・長友佑都選手を投入した。長友選手は今大会初出場。“レジェンド”の投入で、日本は勝ち越しを目指す。