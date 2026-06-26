西部技研が続伸している。２５日の取引終了後に半導体工場向けの大型案件を受注したと発表したことが好感されている。 今回受注したのは、台湾大手ファウンドリ向けのＶＯＣ（揮発性有機化合物）濃縮カセットで、受注金額は約１５億８０００万円。２６年１２月期第３四半期から２７年１２月期第４四半期の納入を予定しており、２６年１２月期の売り上げ分は業績予想に織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS