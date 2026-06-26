瑞光は大幅反落している。２５日の取引終了後、２７年２月期第１四半期（２月２１日～５月２０日）の連結決算を発表した。売上高が４１億７０００万円（前年同期比１９．２％減）、営業損益が２億２５００万円の赤字（前年同期は７６００万円の赤字）となっており、業況を嫌気した売りが出ている。主力の衛生用品製造機械事業で中国子会社の瑞光（上海）電気設備の売り上げが大幅に減少し、営業損失を計上した。出荷が第２