オークファンが続伸している。２５日の取引終了後に株主優待制度の拡充を発表したことが好材料視されている。従来の保有株数と継続保有期間に応じたＱＵＯカードＰａｙ（１０００～１万２０００円分）の提供に加えて、２６年９月末日時点の株主から新たに一律でプライベートブランド「ＡＰＬＡＢ」「ＫＡＣＨＩＫＡ」の商品を対象とする１５％割引クーポンコードを提供する。 出所：MI