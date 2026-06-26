伊勢化学工業がストップ高の水準となる４３８５円に買われた。同社は２６日寄り前、米セレクト・ウォーター・ソリューションズ＜WTTR＞との間で、米国における油田かん水からヨウ素を抽出・商業化する事業に関する契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。今後のヨウ素需要の拡大に備えるのが狙い。契約期間は初期として１０年間で、最大２０年間まで延長が可能。目標生産量は２０３０年の