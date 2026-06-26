ニチリョクは大幅続伸。２５日の取引終了後、監査法人から金融商品取引法に関する適正意見が表明された監査報告書を受領したと発表した。同社は１日に会社法に関する計算書類について監査意見不表明の監査報告書を受領したと開示していたが、今回の監査報告書の受領により２６年３月期に関する計算書類は適正に確定したとしており、株価の支援材料となっている。今後は企業価値向上・ガバナンス改革委員会を設置し、再発防止策の