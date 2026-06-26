ＹＥＤＩＧＩＴＡＬは急落。２５日取引終了後、第１四半期（３～５月）連結決算を発表。売上高は４７億８８００万円（前年同期比２．７％減）、最終利益は１億６３００万円（同２５．１％減）だった。主力のビジネスソリューション事業において大規模プロジェクト案件が一巡した影響が出た。持ち分法による投資利益など営業外収益を計上した前年同期の反動もあった。これを嫌気した売りが優勢となっている。 出