[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールを誘い、オランダが先制に成功。さらに7分にはFKをファーサイドのDFフィルヒル・ファン・ダイクが折り返すと、FWブライアン・ブロビーが押し込み、リードを2点差に広げた。なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を