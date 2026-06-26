[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。開始3分にオランダが先制。右サイドからDFデンゼル・ダンフリースが送ったグラウンダーのクロスがチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールを誘い、スコアを1-0とした。なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグ