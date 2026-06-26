俳優のいしだ壱成（51）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、異母妹で女優のすみれ（35）とのきょうだいショットを披露した。「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー！！」と書き出すと、舞台のTシャツにカラフルなパンツ、眼鏡姿の自身と、白のへそ出しトップスにデニム姿のすみれがほほ笑むショットをアップ。「今日は嬉しいことに、かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました！」など