「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと対戦。後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制したが、後半１７分に同点に追いつかれた。日本の先制から６分後、右サイドからＦＷエランゴにゴール左隅に豪快にたたき込まれた。直後にもゴールを脅かされたが、ＧＫ鈴木が好セーブで救った。日本は後半１１分に上田の