2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は俳優の村上虹郎（29）を傷害の疑いで書類送検した。26日、共同通信が報じた。【写真】「カッケー親子だぜ」村上虹郎＆UA、個性が際立つ最新親子2ショット村上は1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカ