第1ラウンド、3アンダーで20位の松山英樹＝TPCリバーハイランズ（共同）米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は25日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で第1ラウンドが行われ、松山英樹は4バーディー、1ボギーで首位と4打差の67で回り、20位につけた。久常涼は68で32位。63をマークしたエリック・コール（米国）が首位に立ち、1打差の2位にスコッティ・シェフラー（米国）ら6人が並んだ。（共同）