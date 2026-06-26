「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと対戦。後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制した。上田のポストプレーから堂安のスルーパスに前田が抜けだしてゴールネットを揺らした。日本は引き分け以上で２位以上での通過、負けても５点差以内なら決勝トーナメント進出が決まる。Ｆ組もう１試合はオランダ−チ