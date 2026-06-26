北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦日本―スウェーデン戦（米国・ダラス）が行われ、またまた森保ジャパンにアクシデントが発生した。日本は攻め込んで有利に試合を進めたが、前半途中から守備陣がウオーミングアップを開始。そして同３９分に、主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）がＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）に交代した。ＤＦが前半途中で交代するのは異例。中継局のＮＨＫのハーフタイムインタビューに答えた日本代表の森