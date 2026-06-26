バンダイスピリッツは、「S.H.Figuarts つば九郎」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月29日(月)16時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「S.H.Figuarts つば九郎」(6,600円)東京ヤクルトスワローズの大人気マスコットキャラクター「つば九郎」が「S.H.Figuarts」シリーズに登場。愛くるしい独特のフォルムからくるかわいらしさも、自