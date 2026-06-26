俳優の和田正人が２６日に自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯を応援する様子を投稿した。「午前休のヤツらの集まり。笑」と日本―スウェーデンの試合が映る大きなスクリーンを背景に、サムライブルーのユニホームを着用してガッツポーズの写真をアップ。「頑張れニッポン！！」と日本代表チームにエールを送った。この投稿には「意気込みを感じます」「意気込み頑張れ」「雰囲気が田中碧選手に似てます！」