◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ースウェーデン（２５日、ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。後半１１分の前田大然の先制ゴールに「いや〜！来た〜！」と絶叫。「マリオとルイージも喜んでる」と被り物をした観客席の日本人サポーターを見ながら口にした。まず上田綺世のパスに「これ