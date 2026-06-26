記事ポイントPSA・BGS・CGCスラブ対応・3段12エリアの天然木製タワースチール製ボールベアリングで360度スムーズ回転チャコールブラック天然木仕上げ ホゴダスは、天然木製の360度回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を2026年6月15日に開始しました。PSAスラブやマグネットカードローダーを3段構造で展示でき、コレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」スタイルを提案する製品です。 ホゴダス「TCG-ST