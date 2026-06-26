〈「退職者が続出して社内は大混乱」ウルトラマンの円谷プロで起きている異変…現役社員が明かす内情〉から続く「どうか我々を信用して下さい」【画像】円谷プロのプレスリリース6月17日13時、東京・渋谷のセルリアンタワー東急ホテルで行われた円谷フィールズホールディングスの定時株主総会。集まった約700名の株主に対し、山本英俊社長が冒頭のように語ると、会場は拍手に包まれたが……。同日朝、「週刊文春 電子版」は、