◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 - スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)日本代表が後半11分に前田大然選手のゴールで先制に成功しました。前半は互いに決め手を欠いたまま0-0で折り返したこの試合。後半も開始早々は同様の展開となります。しかし11分に日本がチャンス。上田綺世選手が起点となって堂安律選手に落とすと、エリア中央に走り込んだ前田選手へ絶妙なパス。前田選手はゴール