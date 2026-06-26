森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第３節でスウェーデン代表と対戦している。森保ジャパンは56分に前田大然のゴールで先制。だが62分、エランガの狙いすましたミドルシュートで被弾した。 試合は振り出しに戻った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】これは止められない...スウェーデンFWエランガの圧巻ショット