森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第３節でスウェーデン代表と対戦している。森保ジャパンは56分、先制点を挙げる。前線で上田綺世がタメを作り、そこから堂安律が鋭い縦パスを送る。最後は前田大然が右足で流し込んだ。 幸先良くリードを奪った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】完璧な抜け出しから冷静に沈める！ 前田の先制ゴール！