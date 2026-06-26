けさの東京株式市場で日経平均株価は一時2700円以上値下がりし、7万円の大台を割っての取引が続いています。きのう、3000円を超える歴代4位の上げ幅を記録し最高値を更新したことから、ソフトバンクグループやアドバンテストなど、AIや半導体関連株を中心に利益を確定する売り注文が広がっています。