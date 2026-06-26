6月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より速報値で1.6%上昇しました。5か月連続で2%を下回りました。東京23区の消費者物価指数は、6月中旬時点で変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が112.2となり、去年の同じ月と比べて1.6%上昇しました。▼弁当が26.7%、▼ポテトチップスが16.4%、▼豚肉が10.3%など食料の上昇が大きく寄与しました。また、携帯通信料が4.6%上昇したほか、インバウンド需要の