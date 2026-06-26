26日午前7時46分、名古屋発博多行きの山陽新幹線ひかり731号の車内で、乗客のモバイルバッテリーが発煙しました。 JR西日本によりますと、新神戸駅で列車内の確認を実施。消火活動を行ったうえで、モバイルバッテリーの搬出を完了したということです。 また、けが人は確認されていないということです。 列車の走行に支障はないとして、午前8時26分に運転を再開しています。