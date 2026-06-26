「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が前半２８分に「ブラジルっすね」と発言する場面があった。同時刻に始まったＦ組のもう１試合、オラン−チュニジア戦は、オランダが試合開始３分に相手のオウンゴールで先制。さらに同７分にも２点目を決めてリードした。２試合を終えてＦ組首位に立つオランダが優位に試合を進めていると