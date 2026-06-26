【モデルプレス＝2026/06/26】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が6月24日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「女神みたい」紅白出場人気K-POP美女の抜群スタイル◆カリナ、美背中際立つキャミソール姿公開カリナは「透明なのに少しくすんだ夏」と韓国語でつづり、写真を投稿。スマートフォンで写真を撮る後ろ姿は、ショート丈のキャミソールと白のロングスカ