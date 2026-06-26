◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。前半３５分過ぎに足の違和感を覚えた板倉滉がピッチを去り、谷口彰悟に交代したことに「僕はもう１位突破は難しいと思ってるんで」と正直に話した本田。「ケガ人がちょっと多い。僕はもう次の戦