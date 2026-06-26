◇W杯北中米大会1次リーグF組日本−スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。ダラスのスタジアムには森保ジャパンを応援するために多くのサポーターが集まり、芸能人も多数観戦した。昨年DF谷口彰悟との結婚を発表したモデルの泉里香は、代表ユニホームを着て声援を送った。また、DF長友佑都の妻でタレント