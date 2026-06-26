イラン当局は25日、ホルムズ海峡で指定航路以外を通過する船舶に安全は保証されないと警告しました。イランがホルムズ海峡を管理するため設置した「ペルシャ湾海峡庁」は25日、指定航路以外を通過する船舶について安全は保証されず保険の適用や関連する責任も認められないと警告しました。これに先立ち、イギリスの海事機関は25日、オマーン沖で貨物船が正体不明の飛翔体による攻撃を受け船体が損傷したと発表していて、アメリカメ