◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 - スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表の森保一監督が、スウェーデン戦の前半終了後にインタビューに応じ、39分にDF板倉滉選手が交代した理由を明かしました。遠藤航選手の離脱によって新しく主将となった板倉滉選手。この日も3バックの真ん中で守備陣の要として先発出場。守備のバランスを統率しながら素晴らしいプレーを続け、前半終