「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、オランダ代表−チュニジア代表」（２５日、カンザスシティー）２試合を終えてＦ組トップに立つオランダが前半を終えて２−０とリードした。オランダは前半３分に相手のオウンゴールで先制。その４分後にはブロビーが決めて開始７分で２点をリードした。Ｆ組のもう１試合は日本とスウェーデンが０−０で前半を終了。ともにこのスコアのまま試合を終えると、オランダがＦ組首位、日本が２位で