気象庁は26日午前8時30分、ダブル台風と梅雨前線の影響に関する情報を発表した。26日6時現在、台風7号は沖縄県久米島の北海上を暴風域を伴って北北東に進んでいて、沖縄県渡嘉敷では最大瞬間風速30.6メートルを観測したという。また台風8号は、日本の南海上を発達しながら北北西に進んでいるとしている。梅雨前線は日本付近に停滞して活動が活発となっており、九州から関東甲信地方にかけて大雨となっている所があり、九州では24時