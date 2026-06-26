【モデルプレス＝2026/06/26】timeleszの原嘉孝が6月24日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。【写真】timeleszメンバー筋肉隆々の水着姿◆原嘉孝、肉体美際立つ水着姿披露原は「夏やれてる？ ＃沖縄」と記し、水着を着用した写真を投稿。透き通る海に膝下まで浸かり青空を仰ぐ姿や頭に手を添えてポーズをとる後ろ姿などが収められており、鍛え上げられた二の腕や肩周りの筋肉が際立っている。また、トングを手にバーベキ