米株価指数先物上昇、トランプ発言に安堵ナスダック0.5%高 東京時間08:34現在 ダウ平均先物SEP 26月限52521.00（+182.00+0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7452.50（+29.25+0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29873.75（+149.00+0.50%） 米株価指数は時間外で上昇。 イランがホルムズ海峡で船舶を攻撃したとの報道が伝わり、米イラン協議が難航するとの懸念が広がっている。ただ、トランプ氏がイラ