小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」が初日を迎える。防府で完全優勝したエレセ・アンドルーズ（26＝ニュージーランド）が連続Vを狙って参戦だ。「凄くワクワクしています。小倉が競輪発祥の地だと知って、さらに楽しみです。コンディションはグッド。重要なのは（レース中）周りをよく見ること。今回も頑張ってレースをしたい」パリ五輪ではケイリン、スプリントで金、チームスプリントで銀。「日本に来ることは長い間