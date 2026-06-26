滝川クリステルや田中みな実など数多くのスターを輩出してきた「青山ミスコン」の公式インスタグラムが25日に更新され、今年のファイナリスト12名が発表された。今年のコンテストテーマは「Re:born」。「これまでの人生すべてにリボンをかけ、ありのままの自分を受け入れる」をテーマに、12人の写真が公開された。エントリーナンバー3に、AKB48の元メンバー・長谷川百々花さんが名を連ねた。「みなさん、はじめまして！この