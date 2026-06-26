東京都区部消費者物価指数の推移総務省が26日発表した6月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が112.2となり、前年同月比で1.6％上昇した。伸び率は8カ月ぶりに拡大した。エネルギー価格は2.3％下落した。電気代は2.0％、都市ガス代は4.1％、ガソリンは1.3％それぞれ下がった。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。天候による価格の変動が大き