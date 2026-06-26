京都府・精華町が土砂崩れが発生したとして東畑地区の239世帯、529人に警戒レベル5の緊急安全確保を発令しました。【映像】京都府・精華町 警戒レベル5の緊急安全確保を発令周囲の状況を確認し今すぐ命を守る行動をとってください。（ANNニュース）