本日6月26日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、宮古島が大好きで15年以上通うブラックマヨネーズ・小杉竜一が、宮古島のベストプランを伝授する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！農林水産大臣賞を受賞したラフテーがのった「ラフテーそば」を堪能するほか、シュノーケリングでウミガメとの2ショット撮影に挑戦。さらに、さとうきびスイーツが有名な店では、生絞りさとうきびジュースを味わう。最後は小杉が、