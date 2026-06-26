ファミリーレストランのジョイフルは、2026年6月26日15時から29日14時59分までの4日間限定で「キッズ半額キャンペーン」を開催します。新たに公式アプリをインストールした人も対象「ジョイフル公式アプリ」会員限定で、人気のキッズメニュー5品が半額になる、お得なアプリ限定クーポンが配信されます。期間中なら何度でも利用可能。また、期間中に新たにアプリをインストールした人も対象です。対象メニュー・キッズハンバーグプ