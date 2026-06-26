きのう（25日）から続く大雨で、岡山県笠岡市走出で空き家1棟が倒壊しているのが見つかり、付近の市道が全面通行止めになっています。（26日午前8時40分現在） 【写真を見る】大雨で空き家1棟が倒壊付近の市道が通行止めけが人はなし【岡山・笠岡市】 笠岡市によりますと、空き家はきのう（25日）昼ごろから倒壊しかかっていたもので、けさ（26日）までの雨で完全に倒壊したとみられています。住んでいる人はいないため、け