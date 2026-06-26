芝浦機械は続伸している。２５日の取引終了後、香港の投資ファンドであるオアシス・マネジメントが芝浦機株を買い増していたことが明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、オアシスの保有割合は５．２３％から６．７６％に上昇した。報告義務発生日は１８日。同報告書において「株主価値を守るため、重要提案を行うことがある」と記載している。 出所：MINKABU PRESS