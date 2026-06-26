日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。スコアレスで試合が進むなか、スウェーデンにアクシデントが発生する。35分、３バックの中央で先発したイサク・ヒエンが左足を痛めたのか、ピッチに倒れ込んでしまう。 27歳のCBはその後、スタッフの肩を借りながらピッチの外に。37分にルーカス・ベリバルとの交代を余儀なくされた。